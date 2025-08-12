Un incendio de nivel 2 en Tres Cantos obliga a desalojar urbanizaciones y a movilizar a la UME

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha centrado las labores del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales, que ha contado con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras. A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad.