Incidencias en el Estrecho de Ormuz podrían encarecer el petróleo y la energía, según experto

Madrid, 2 de marzo de 2026. El catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, José María Peredo, ha advertido de que el conflicto en Irán puede tener graves consecuencias económicas a nivel mundial, especialmente en lo que respecta al precio del petróleo y la energía. El experto ha señalado que el Estrecho de Ormuz es "clave" para la exportación de petróleo de la región, ya que por allí pasa aproximadamente el 25% del tráfico energético internacional marítimo.