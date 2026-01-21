Inestabilidad de un andamio desplazado por el viento en Barakaldo

Confinan a los vecinos de cinco portales de Barakaldo por la inestabilidad de un andamio desplazado por el viento. Los vecinos de cinco portales de la calle Landaburu de Barakaldo (Bizkaia) permanecen confinados en sus domicilios ante la inestabilidad de un andamio colocado en la fachada, que ha sido desplazado por las fuerte rachas de viento.Según han informado a Europa Press fuentes municipales, el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este miércoles en la calle Landaburu del municipio vizcaíno. El fuerte viento ha impactado contra el andamio, que se ha desplazado y, aunque está amarrado en la fachada, ha quedado torcido sobre uno de sus costados.