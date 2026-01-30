La Infanta Sofía inaugura el nuevo complejo de la ONCE del Perro Guía

La Infanta Sofía ha inaugurado este viernes el nuevo Complejo Clínico y Asistencial de la Fundación ONCE del Perro Guía, una institución que, en sus 35 años de historia, ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar la autonomía y seguridad en sus desplazamientos. Aprovechando su visita, la Infanta Sofía ha bautizado a uno de los seis cachorros que nacieron hace 20 días en el Centro, con el nombre de 'Ona' (bondadosa en euskera). Dentro de 24 meses, al igual que sus hermanos, 'Ona' mejorará la vida de una persona ciega.