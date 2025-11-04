Infoca reduce a conato el 80% de los incendios y los fijos discontinuos pasarán a contratados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho balance este martes de la temporada de incendios en la comunidad y ha destacado que la "respuesta rápida y eficaz" del operativo Infoca haya permitido que un 80% de los incendios registrados a lo largo de estos meses haya quedado en conato, a pesar de factores adversos como las altísimas temperaturas registradas este verano, con dos prolongadas y agudas olas de calor incluidas.Moreno ha presidido en el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Madroñalejo, en Aznalcóllar (Sevilla), uno de los 23 que Andalucía tiene operativos, la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca, donde se ha hecho balance de la campaña de incendios forestales de 2025. En el apartado de personal, Moreno ha recordado que se va a culminar en el presente ejercicio el plan de ampliación de contratos a doce meses de todos los fijos discontinuos del operativo.