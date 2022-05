La iniciativa No dejes que el lupus gane conciencia sobre la patología a través de poemas ilustrados

En el marco del Día Mundial del Lupus, FELUPUS y AstraZeneca, han lanzado la campaña de concienciación sociosanitaria "No dejes que el Lupus gane" en un encuentro con sociedades científicas y asociaciones de pacientes. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica, ya que el mecanismo de defensa del organismo se ataca a sí mismo. Actualmente, se estima que afecta a más de 82.000 personas en España y a 5 millones en todo el mundo. "No dejes que el Lupus gane" nace de la necesidad de concienciar sobre lo que significa convivir con esta patología. Para poder transmitirlo a la sociedad de forma emotiva, la poetisa Andrea Valbuena y la ilustradora Sara Herranz han desarrollado conjuntamente una serie de cinco poemas ilustrados que representan las vivencias comunes de los pacientes de lupus. Estos Poemas Ilustrados se encuentran alojados en la web de la iniciativa NodejesqueelLupusgane donde además se puede encontrar información rigurosa sobre la enfermedad y diferentes recomendaciones para recordar a los pacientes que no deben rendirse frente al lupus, ya que con un control adecuado de la patología y manteniendo hábitos saludables su calidad de vida puede mejorar notablemente. (Fuente: )

