La innovación y la sostenibilidad son clave para el futuro de la citricultura

Más de 300 expertos, productores y representantes institucionales del sector citrícola han participado en el Foro de Cítricos 2025, organizado por Bayer junto con AVA-ASAJA. Durante el Foro de Cítricos 2025, Bayer ha reafirmado su compromiso con los productores citrícolas, y ha presentado sus principales herramientas de innovación y sostenibilidad para combatir los principales problemas a los que se enfrenta el sector, como el control de plagas o la reducción del número de materias activas disponibles. Una jornada para analizar la transformación del sector citrícola ante los retos climáticos y regulatorios, así como para debatir sobre el futuro de la citricultura. Un foro organizado en un momento de creciente incertidumbre y múltiples desafíos con el objetivo de dar a conocer la importancia de la agricultura regenerativa.