Inspeccionan un establecimiento pirotécnico antes del inicio de las Fallas

Valencia, 13 de marzo de 2026. Un agente del equipo de inspecciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Carlos, señalaba que la inspección de un establecimiento pirotécnico consiste en revisar "el control del aforo del establecimiento, que "no se supere la capacidad de almacenaje autorizada", comprobar que los vendedores "acreditan la edad del comprador" antes de la venta y que "los productos pirotécnicos cumplan con la normativa legal vigente". El gerente de 'Piro Foc i Fantasía', Pablo Rubio, relataba que hay una normativa que "se aplica para el uso en función de la categoría del petardo", dependiendo de la edad de la persona.