Instituto Clavel lanza una unidad especializada en cirugía para enfermedades complejas del cerebro

El Párkison, la epilepsia y trastornos del movimiento van a poder tratarse mediante cirugía cerebral mínimamente invasiva, gracias al proyecto Brain del Instituto Clavel. Se trata de una nueva unidad especializada en tratar enfermedades complejas del cerebro que no responden al tratamiento convencional. El Instituto Clavel es un centro médico de referencia mundial en cirugía no invasiva de la columna y el cráneo y para su nueva unidad cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por neurólogos, neurofisiólogos y neurocirujanos, al que se han incorporado los doctores Jordi Rumiá, Gabriel Salazar y Mar Carreño. dada la complejidad y la gran especialización que requiere este tipo de intervenciones. Además, cuenta con tecnología de gran precisión. Aunque el número de pacientes en España de este tipo de enfermedades es menor que el de cirugías tumorales, es muy importante ofrecer este nuevo servicio porque todavía hay muchos países donde no se tratan estas enfermedades con cirugía. Además, la experiencia en estimulación cerebral va a permitir operar también a aquellos pacientes que presentan tumores en áreas elocuentes o comprometidas del cerebro. Según los especialistas, la neuro protección para estos pacientes es fundamental. Los pacientes podrán mejorar su calidad de vida, gracias a estas intervenciones de alta precisión.