Integrante de Flotilla niega provocación y denuncia actuación policial "desmesurada"

Madrid, 24 de mayo de 2026. Activistas de la Global Sumud Flotilla han regresado a España tras ser deportados por el ejército israelí, denunciando haber sufrido tortura psicológica, privación de sueño y racionamiento extremo de agua durante su secuestro en altamar. Iván Soriano, miembro de la expedición, ha calificado la intervención de la Ertzaintza a su llegada al aeropuerto de Bilbao como una actuación "desmesurada y planificada", negando cualquier provocación por parte de los activistas, quienes buscaban reencontrarse con sus familiares tras el cautiverio.