La Inteligencia Artificial puede mejorar la productividad empresarial en un 40%, según IBM

Madrid, 13 de noviembre de 2026. La aplicación de la Inteligencia Artificial puede mejorar la productividad empresarial en un 40%. Así se ha puesto de manifiesto durante el IBM Partner Ecosystem Summit Spain 2026, un encuentro en el que la compañía ha señalado que el 60% de sus clientes prevé utilizar la IA antes de que acabe la década. El evento, enmarcado en el centenario de IBM en España, ha reunido a partners y distribuidores. Actores clave en la integración de esta herramienta en las empresas. Durante la jornada, se ha destacado el valor de contar con un ecosistema de alianzas para garantizar la adopción efectiva de la IA y mejorar la rentabilidad de los colaboradores. La cita ha permitido abordar la nueva fase de desarrollo de la IA y poner en valor un ecosistema que, en España, reúne a más de 1.000 compañías y forma parte de una red global de más de 65.000 empresas.