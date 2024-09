La salida de trenes de Barcelona está interrumpida este viernes a las 8.50 horas tras descarrilar un tren Euromed por la mañana al salir de las cocheras de la zona de Can Tunis.Según han explicado fuentes de Renfe a Europa Press, el incidente ha provocado una avería en las instalaciones, por tanto, hasta que Adif no la repare no se podrá retomar la circulación de trenes.