El interventor asegura que no negó la llamada al maquinista: "No me acordé"

Antonio Martín Marugán, el interventor de Renfe que mantuvo una conversación telefónica de 100 segundos con el maquinista Francisco José Garzón justo antes del descarrilamiento del tren Alvia el 24 de julio de 2013, ha asegurado que no negó a la policía haber realizado dicha llamada."No tengo ningún interés en ocultar, no me acordé", ha subrayado durante la quinta jornada del juicio por el accidente, que se saldó con 80 muertos y 145 heridos en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela.

Más información Adif

Renfe

Angrois

Policía