Iotova va a segunda vuelta en Bulgaria y Vucic pierde ante los estudiantes en Serbia

Madrid, 26 de octubre de 2026. La proximidad entre Bulgaria y Serbia no solo es geográfica, sino también de agenda política: este domingo 25 de octubre, ambos vecinos balcánicos han acudido simultáneamente a las urnas para definir su rumbo democrático. La presidenta búlgara, Iliana Iotova, ha salido vencedora de las elecciones presidenciales de este domingo con un 34,6% de los votos, cifra que la sitúa lejos de la mayoría absoluta y que abre el camino a una segunda vuelta contra el candidato prooccidental Andrei Giurov, que aglutina poco más de un 32% de las papeletas, según datos oficiales. Y la Lista de Estudiantes, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con casi el 52% de los votos, según resultados correspondientes al escrutinio del 93,4% de los colegios electorales. (Fuente: Iliana Iotova/Srdanovic/Lista estudiantes/CIK)