Irán dialoga con responsables internacionales mientras Trump confirma que llamará a Netanyahu

Madrid, 7 de junio de 2026.
Nueva escalada de tensión en Oriente Próximo mientras la diplomacia intenta frenar una espiral de ataques entre Irán e Israel.El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo conversaciones telefónicas con responsables de Reino Unido, Turquía y Pakistán en plena crisis regional, después de que Israel bombardeara Beirut e Irán respondiera con el lanzamiento de proyectiles sobre el norte israelí. En este contexto, Estados Unidos intenta frenar una nueva escalada. El presidente Donald Trump ha asegurado que llamará al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no responda al ataque iraní. Trump ha insistido en que es momento de detener los ataques y volver a la negociación, en un intento de evitar que el conflicto siga ampliándose en la región.
(Fuente: Europa Press, X, The White House, EBS)