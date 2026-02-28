Irán responde al ataque de EEUU e Israel

Madrid, 28 de febrero de 2026. Tras la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha recomendado a los habitantes de la capital del país, Teherán, que abandonen la ciudad lo antes posible. Hasta ahora no hay aún un balance de víctimas entre la población, alguno de los impactos de misiles han alcanzado el complejo donde reside habitualmente el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Los medios oficiales iraníes informan que tanto Jamenei como el presidente del país, Masud Pezeshkian, se encuentran de momento a salvo. (Fuente: Europa Press/Truth Social/Ali Jamenei/OIEA/ONU/FDI)