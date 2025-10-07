El IX Congreso FEDE aborda la conexión cardiovascular-renal-metabólica con la diabetes tipo 2

La prevalencia de la diabetes en España ha alcanzado el 13,1% y se estima que 589 millones de adultos viven actualmente con esta enfermedad en todo el mundo. Diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal están muy relacionadas, según los expertos. Para dar a conocer y concienciar sobre la interconexión entre los sistemas cardiovascular, renal y metabólico, Boehringer Ingelheim ha organizado un taller práctico en el marco del IX Congreso Nacional de la Federación Española de Diabetes (FEDE).El diagnóstico temprano y la atención integral son esenciales para mejorar los resultados en pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica.La diabetes, la hipertensión y las enfermedades del corazón son algunos de los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica. Para promover un diagnóstico temprano de esta patología, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), junto con Boehringer Ingelheim, han estado presente en este congreso con la campaña de cribado 'Actúa por tus riñones'.Este congreso ha permitido potenciar el papel activo de los pacientes para que compartan sus experiencias y contribuyan al diálogo.La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro país. Según el Barómetro Interconectados, cerca del 90% de los encuestados no consideran que haya suficiente información sobre la interconexión cardiovascular-renal-metabólica.