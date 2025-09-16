Jaén, referencia nacional de la enseñanza musical con el nuevo Conservatorio Superior de Música

Jaén se va a convertir "en referencia nacional" en el ámbito de las enseñanzas musicales con la nueva sede del Conservatorio Superior Andrés de Vandelvira. Las instalaciones, donde se realizan remates y ultiman detalles para iniciar el curso 2025-2026, han supuesto una inversión de la Junta de Andalucía de más de 10,7 millones de euros.De este modo, el centro recibirá el próximo día 22 a sus 102 alumnos --número que aumentará tras los exámenes extraordinarios de septiembre--, según se ha indicado este martes en la visita que ha realizado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, acompañada, entre otros, por el director, Rubén Fernández.