Jefe gabinete de Mazón tras testificar: "Espero y deseo que esto se aclare lo antes posible"

El jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a su salida de los juzgados de Catarroja tras testificar sobre la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre, ha asegurado que "lo único que espero y deseo es que esto se aclare lo antes posible". Cuenca, quien se ha presentado en las instancias judiciales sobre las 9 horas donde estaba citado para declarar, en calidad de testigo, por las llamadas que mantuvo el día de la riada tanto con Mazón como con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, ha señalado que ha acudido a la cita judicial "cumpliendo con el deseo de la jueza" y ha señalado que ha contestado "a todas la preguntas". El jefe de gabinete del 'president' ha afirmado ante la jueza que sobre las 17 horas del día de la riada avisó a Mazón, quien en ese momento estaba comiendo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, de que la situación en Utiel (Valencia) se estaba complicando.