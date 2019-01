Nuevo golpe al gobierno de Theresa May. El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn ha exigido que se celebren elecciones generales en Reino Unido si el acuerdo del Brexit no sale adelante en la votación prevista del 15 de enero. "Si el Gobierno no logra aprobar la legislación más importante, entonces debemos celebrar unas elecciones generales a la mínima oportunidad". Así de contundente se ha mostrado Corbyn.