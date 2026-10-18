Jerez traslada la petición de la FIM para realizar mejoras en el Circuito Ángel Nieto

Jerez de la Frontera (Cádiz), 18 de octubre de 2026. La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asistido a la última jornada de la WorldSBK 2026 de Motociclismo que se viene disputando en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Han estado presentes en la visita los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, así como la delegada territorial de Turismo en Cádiz, María Jesús Herencia.