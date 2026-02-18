JJpD celebra como "un primer paso" la convocatoria de 500 plazas judiciales

Madrid, 18 de febrero de 2026. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera una buena noticia la convocatoria de 500 nuevas plazas para acceder a la carrera judicial que ha anunciado este miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces por la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha celebrado esta convocatoria al considerar que "es un primer paso en el camino correcto" para cubrir el déficit que existe en la Judicatura.