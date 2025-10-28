JJpD defiende el proyecto de LECrim que sustituye al juez de instrucción por el de garantías

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha defendido que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que este martes aprueba el Consejo de Ministros supone un "cambio fundamental" que "moderniza" el proceso penal, reforma por la que la investigación corresponde a la Fiscalía de investigadores y a la Policía judicial y desaparece el juez de instrucción, que se convierte en un juez de garantías, "una figura esencial" que, "sin haber investigado y sin tener una voluntad determinada de persecución", decidirá "si es procedente o no someter a una persona a juicio".