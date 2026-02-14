Jorge Blass da el pistoletazo de salida al Carnaval "más mágico"

El mago Jorge Blass, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha ofrecido este sábado desde la plaza principal de Matadero el pregón del Carnaval de la ciudad "más mágico" hasta la fecha y con el que ha aprovechado para declarar su "amor por Madrid". Cientos de familias, muchas de ellas disfrazadas, han podido presenciar, coincidiendo con el día de San Valentín, la intervención del mago que, a propósito de la fecha, ha querido celebrar "el amor romántico, el amor gamberro, el amor de barra en barra y el amor por esta ciudad".