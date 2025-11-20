La Jornada Nacional de Pymes reconoce el papel de las empresas en la cadena agroalimentaria

Representantes del sector agroalimentario español se han dado cita en la vigésimo primera Jornada Nacional de Pymes Carrefour. Un evento anual cuyo objetivo es reconocer el papel que juegan las pequeñas y empresas nacionales en la cadena agroalimentaria y que ha estado presidido por la secretaria de Estado de Comercio.La jornada también ha servido para poner de manifiesto el compromiso de Carrefour con el desarrollo y la promoción de los productos nacionales. Carrefour mantiene relaciones estables con más de 7.900 empresas españolas por valor de 9.700 millones de euros, y el 90 por ciento de sus productos frescos son de origen España.En esta edición, las empresas premiadas han sido la cooperativa de la Comunidad Valenciana Hortalizas Tomeli y la empresa navarra Lacturale Ganaderías. La pyme de Castilla y León Natursnacks ha sido reconocida además con el Premio Pyme Nacional a la Mujer Rural Emprendedora. Un galardón que pretende visibilizar el trabajo de las mujeres en el entorno rural.