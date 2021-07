Joven lucha contra las secuelas del virus: "He pasado mucho miedo"

Johana Castro Salazar, una joven de 28 años, ha relatado las secuelas que le causó contagiarse por coronavirus el verano pasado, cuando acabó ingresada más de 45 días en la UCI y tuvo que someterse a un coma inducido. "He pasado mucho miedo, no sabía si iba a volver a estar bien. No se sabe lo que es una UCI hasta que no estás en ella porque cuando estás allí no puedes ver a la familia, solo puedes apoyarte en tu otra familia, que es el hospital", ha señalado Johana, quien un año después aún sufre las secuelas que le dejó la enfermedad y no ha podido reincorporarse a su trabajo.