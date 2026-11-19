Trujillo (Cáceres), 19 de noviembre de 2026. Declaraciones del presidente del comité ejecutivo de la Feria Agroganadera de Trujillo, Juan Higuero, quien ha definido este certamen como un "referente a nivel nacional" cuyas "expectativas son siempre buenas". Asimismo, Higuero ha detallado la participación animal de esta edición, destacando que "estamos entre todas las especies rondando cerca del millar de animales; en ganado vacuno hay unos 330, en ovino hay casi 500, luego también tenemos cabras, unos ciento y pico de animales, y luego tenemos la exposición aviar y una exposición de pájaros de canto como todos los años".