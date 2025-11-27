Juanfran Pérez Llorca, investido presidente de la Generalitat con los votos del PP y Vox

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido investido este jueves presidente del ejecutivo valenciano con 53 votos a favor: los 40 del PP y los 13 de Vox. La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye de este modo a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha salido adelante en primera votación --que ha sido pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de Les Corts-- gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura. La sesión ha estado marcada por la ausencia del jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, que ha llegado a Les Corts por la tarde --sí que han estado presentes durante toda la jornada todos los consellers--. El hasta hoy 'president' ha accedido al hemiciclo apenas un minuto antes de comenzar la votación.