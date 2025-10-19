Juanjo Ortega: "La soledad afecta en más de un 25% a jóvenes y en un 20% a la gente mayor"

Juanjo Ortega, director de la Obra Social San Juan de Dios, ha asegurado esta mañana que la soledad afecta "en más de un 25% a jóvenes y niños, y en la gente mayor hay un 20% de afectación crónica".Lo ha dicho durante la jornada de clausura de la Semana contra la Soledad No Deseada, celebrada en el barrio de Sants (Barcelona). Ortega ha remarcado que "la soledad es multifactorial pero hay unos determinantes que la incrementan". Padecer una enfermedad mental, ser una persona migrante que no conoce la cultura, padecer una enfermedad crónica, no trabajar y la falta de formación son algunos de los determinantes que incrementan la soledad.