El juez imputa a Cospedal y a su marido por el presunto espionaje a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada 'Operación Kitchen'. Además, el empresario ha admitido en el Congreso que no sabía de su imputación en la llamada 'operacion Kitchen', pero en todo caso no le ha pillado por sorpresa, ya que llevaba tiempo viéndolo en la prensa.(Fuente: Europa Press/Congreso/Audiencia Nacional)