Junqueras defiende asumir más competencias para que Catalunya alcance la "plenitud nacional"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este sábado que Catalunya asuma más competencias para alcanzar la "plenitud nacional" porque así será más fácil construir una república nueva y para todos, ha dichoJunqueras cree que en algunos ámbitos se están "encarrilando" algunas soluciones, mediante la negociación con el Govern, aunque ha criticado que la incompetencia del Estado genera dificultades, textualmente."Catalunya necesita y merece tomar estas decisiones", ha insistido, y ha celebrado el apoyo de sindicatos y patronales a la propuesta de financiación singular.