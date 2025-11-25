La Junta activa una estrategia para reforzar el papel de Almería en la innovación en Defensa

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este martes la creación de un grupo de trabajo público-privado para la elaboración de la que ha denominado Estrategia de Impulso del Sector de la Defensa en Almería, 'Horizonte 2030'.Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración del I Foro Andaluz de Defensa y Seguridad que se celebra en el Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA), que ha congregado a numerosas instituciones, a importantes empresas tractoras del sector, a empresarios almerienses y a diversas 'startups' tecnológicas.