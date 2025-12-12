Junta actualiza mapa del comercio ambulante en Andalucía con 837 mercadillos y 31.480 puestos

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha actualizado el mapa del comercio ambulante en la comunidad, que suma 837 mercadillos y 31.480 puestos repartidos por toda la región, según ha informado este viernes la consejera, Rocío Blanco, durante la presentación del informe 'El comercio ambulante en Andalucía 2024', un documento que se consolida como "una herramienta estratégica para planificar políticas de apoyo al sector y mejorar la gestión de estos espacios".