La Junta adelanta 775 millones de la PAC para 187.600 agricultores y ganaderos andaluces

Sevilla, 21 de octubre de 2026. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio del abono de subvenciones europeas por valor de cerca de 775 millones de euros que se corresponden con el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2026. En total, estos pagos, que tramita la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se reparten entre más de 187.600 agricultores y ganaderos de las ocho provincias andaluzas; y casi el 37% de estos beneficiarios son mujeres (69.310). (Fuente: Junta de Andalucía)