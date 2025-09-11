Junta afirma que "cumple" con Huelva con el inicio de la tramitación de ayudas a agricultores

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado que el presidente, Juanma Moreno, "vuelve a cumplir" con Huelva, con los agricultores del entorno de Doñana y con lo firmado en el Marco de Actuaciones con el Gobierno tras anunciarse el inicio de la tramitación de las ayudas complementarias a la restauración ecológica y la renaturalización en el ámbito agrario y forestal, en el marco de las iniciativas para el desarrollo socioeconómico del área de influencia del Espacio Natural.