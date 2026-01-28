La Junta de Andalucía cree que los andaluces "ya tienen calado" al Gobierno con las pensiones

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha sostenido este miércoles que los andaluces "ya tienen calado" al Gobierno de Pedro Sánchez y "saben perfectamente la nueva trampa" que, a su juicio, pretendía el Ejecutivo al incluir la subida de las pensiones para este año 2026 en el marco de un decreto 'ómnibus' que este pasado martes fue derogado en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Vox y Junts.(Fuente: Junta de Andalucía)