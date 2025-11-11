La Junta de Andalucía licitará la Ciudad de la Justicia de Jaén a primeros de 2026

La Junta de Andalucía espera licitar la Ciudad de la Justicia de Jaén, planteada por colaboración público-privada, a principios de 2026. Lo hará una vez cuente con el informe de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, que espera tener "resuelto entre lo que queda del año 2025 y los primeros días" del próximo ejercicio.Así lo ha indicado este martes el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una rueda de prensa para abordar las principales actuaciones que su departamento tiene en la provincia.