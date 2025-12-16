Junta anuncia licitación de las obras del centro de pronterapia en el Hospital Muñoz Cariñanos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este martes el inicio del expediente de contratación de las obras del futuro centro de protonterapia de Sevilla, una vez que el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado la licitación de esta infraestructura.El centro estará dentro del complejo del Hospital Muñoz Cariñanos, en la avenida de Jerez de la capital sevillana y cuenta con una inversión de 20,87 millones de euros, financiados con fondos Feder. Esta infraestructura va a permitir incorporar a la sanidad pública andaluza "uno de los tratamientos más avanzados en radioterapia oncológica".Sanz ha realizado este anuncio en el acto de presentación de los nuevos cinco CSUR (Centros, Servicios y Unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud) del Hospital Universitario Virgen del Rocío, según una nota remitida por la Junta.