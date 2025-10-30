Junta apela a "la unidad de acción de toda la sociedad" para combatir la siniestralidad laboral

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido este jueves desde Córdoba la necesidad de reforzar "la unidad de acción de toda la sociedad" para combatir la siniestralidad laborarl y continuar reduciendo las correspondientes tasas.Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba en la inauguración del 'V Encuentro de Cultura Preventiva en Andalucía', junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CEA), Javier González de Lara; la secretaria de Salud Laboral de CCOO-A, María José López, y el secretario de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT-A, Pablo Sánchez, con la asistencia del presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, entre otras autoridades.