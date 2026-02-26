La Junta asegura que trabaja en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis en Sevilla

Sevilla, 26 de febrero de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido el papel de la Junta de Andalucía en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis de Sevilla ante el posible cierre del centro de cara al próximo curso y ha asegurado que "no es un problema que ha generado la Junta". En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, la consejera ha remarcado que es la Diputación, propietaria del edificio, "quien ha dicho que no quiere continuar con el convenio de colaboración", al mismo tiempo que ha señalado que la colaboración entre ambas instituciones "es fundamental".