La Junta aumenta a 80 millones las ayudas para modernizar espacios productivos andaluces

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este martes que su departamento elevará hasta los 80 millones de euros el presupuesto de ayudas destinadas a mejorar los espacios productivos y polígonos industriales andaluces "para atraer actividad industrial", frente a los 50 millones de euros inicialmente previstos. Así lo ha avanzado en el acto de clausura de la primera edición del Congreso NISE Sevilla 2025, promovido por la Consejería, y que, durante dos días ha congregado en Fibes Sevilla a más de 70 expositores, 80 ponentes y 3.500 personas inscritas.