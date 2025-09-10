Junta, tras citaciones judiciales por contratos SAS: Se aclarará que todo se hizo correctamente

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha manifestado este miércoles, tras conocerse las citaciones judiciales sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que, "por fin, se va a poder aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente".En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, España se ha pronunciado así después de que este miércoles se haya conocido que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.(Fuente: Junta de Andalucía)