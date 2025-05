Junta critica que la financiación autonómica no se aborde en la Conferencia de Presidentes

El Gobierno andaluz ha criticado este martes que la reforma del sistema de financiación autonómica no se incluya en el orden del día de la reunión de la Conferencia de Presidentes que se desarrollará el 6 de junio en Barcelona, lo que ha calificado de una "tomadura de pelo".En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha denunciado que, lamentablemente, la financiación autonómica "no está en la agenda" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "no se toma en serio este asunto ni se toma en serio a Andalucía".(Fuente: Junta de Andalucía)