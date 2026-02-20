La Junta critica al PSOE-A por descuidar servicios públicos y urge a Montero a actuar

Ronda (Málaga), 20 de febrero de 2026. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que "el Gobierno socialista dejó los servicios públicos abandonados" y ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que "si realmente quiere ayudar a su tierra lo que tiene que hacer es ponerse las pilas en las ayudas para este tren de borrascas y que cuanto antes de verdad lleguen a los afectados, y no ocurra como está ocurriendo con el volcán de La Palma".