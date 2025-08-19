La Junta cuestiona a Montero el coste para Andalucía de la financiación catalana en PGE

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha preguntado este martes públicamente al Ejecutivo central y, concretamente, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cuánto le va a costar a Andalucía" que el Gobierno apruebe nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2026 si es a costa de impulsar una "financiación singular" para Cataluña, y de pagar así "privilegios al independentismo".