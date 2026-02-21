La Junta defiende la calidad del producto andaluz tras fallo del Tribunal Supremo de EE.UU

Almería, 21 de febrero de 2026. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este sábado la postura de la Junta de Andalucía ante la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para tumbar la propuesta de los aranceles impuestos por el presidente, Donald Trump, y que, a su juicio, "supuso en su día un auténtico terremoto comercial a nivel mundial". Por ello, ha defendido la calidad del producto andaluz y la capacidad de mercado que posee la comunidad autónoma en el extranjero.