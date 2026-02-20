La Junta destina parte del antiguo Hospital de la Serranía a Ciencias de la Salud en Ronda.

Ronda (Málaga), 20 de febrero de 2026. La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para destinar parte de las antiguas instalaciones del antiguo Hospital de la Serranía al Ayuntamiento de Ronda para implantar allí la nueva sede adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud. Una operación estratégica que, para la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, "permite recuperar un espacio en desuso y ponerlo al servicio de la formación universitaria, el empleo y el desarrollo económico de la comarca".