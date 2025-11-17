Junta y Diputación acercan nuevos perfiles profesionales digitales a estudiantes de Baena

Diseñador y programador de robots, creador de contenidos con Inteligencia Artificial o piloto de drones son nuevos perfiles profesionales con gran demanda en el mercado laboral actual, y acercar estos contenidos a los estudiantes del medio rural y despertar en ellos vocaciones que les abran oportunidades de futuro es el objetivo de los cursos organizados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba en el IES Luis Carrillo Sotomayor de Baena (Córdoba).