La Junta Docente cifra en 47,5% el seguimiento del primer día de huelga en institutos cántabros

La Junta de Personal Docente ha cifrado en un 47,5 por ciento el seguimiento del primer día de huelga de profesores en Enseñanzas Medias (Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas Deportivas), a falta de computar la incidencia en el turno vespertino, mientras la Consejería de Educación lo ha rebajado al 28,29%, según datos volcados por los centros a las 12.00 horas. La Junta ha insistido en que "no va a aceptar" la denominada 'cláusula Silva', que el titular de Educación, Sergio Silva (PP) pretende incluir en el acuerdo de adecuación salarial y que condicionaría su aplicación a que haya Presupuestos. "Nosotros no tenemos que ser rehenes políticos de nadie. La negociación está en la mesa de la Junta de Personal y la Consejería de Educación. El Parlamento es otro órgano que hace otras cosas. Entonces, nosotros no podemos consentir que el profesorado, que los docentes de Cantabria sean los que soporten esta cláusula frente a otros trabajadores de la comunidad", ha señalado, a preguntas de la prensa, Silvia Vega, miembro de la Junta por STEC y que este jueves ha ejercido de portavoz del órgano sindical docente.