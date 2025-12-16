El Junta enviará a Fiscalía agresiones a docentes tras decreto de autoridad.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, unas de cuyas principales contribuciones será la iniciativa procesal que adoptará la Administración autonómica en los casos de agresiones físicas y verbales al profesorado, ya que impulsará ante el Ministerio Fiscal que califique como atentado esos episodios de violencia que sufran los docentes en los centros educativos.(Fuente: Junta de Andalucía)